ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಬಡವರೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ: ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾರೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರದು
ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಶಾಸಕ
