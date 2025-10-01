ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ: ಆಯುಧ ಪೂಜೆ; ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಏಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದಾರೂ ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಗ್ರಾಹಕ
ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೂವು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕೃಷ್ಣಾ ಶಿಂಧೆ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ
