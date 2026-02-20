ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಧಾರವಾಡ: ನದಾಫ/ಪಿಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:38 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ಕಾರವು ನೇಕಾರ, ದುರುಗಮುರುಗ, ದರವೇಶ ಮತ್ತು ಬೈರಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.
–ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್‌, ಕುಲಪತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ.ವಿ
Dharwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT