ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರದ್ದು 'ನಕಲಿ' ವೈರತ್ವ: ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ಕಿದ ಕುಕ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:45 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರದ್ದು 'ನಕಲಿ' ವೈರತ್ವ: ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ಕಿದ ಕುಕ್

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಆಲಿಸ್ಟರ್ ಕುಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರ ನಕಲಿ ವೈರತ್ವ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಕುಕ್‌ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರ ನಕಲಿ ವೈರತ್ವ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕಲ್ ವಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದ ವರ್ತನೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಲಾಘವವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಯ ವರ್ತನೆ.
ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾವನೆ
ಭಾರತ – ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs PAK: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಪ್ರಹಸನ
IND vs PAK: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಪ್ರಹಸನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Women's World Cup | Ind VS Pak: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ಪಾಕ್
Women's World Cup | Ind VS Pak: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ಪಾಕ್
ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ?
ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್‌–8 ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.
CricketT20 World CupInd vs PakIndia vs PakistanT20 world cup 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT