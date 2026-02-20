ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರದ್ದು 'ನಕಲಿ' ವೈರತ್ವ: ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ಕಿದ ಕುಕ್

<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಕುಲುಕದಿರುವುದು, ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಆಲಿಸ್ಟರ್ ಕುಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಮೈಕಲ್ ವಾನ್, ಡೇವಿಡ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಟಫ್ನೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕುಕ್ ಅವರು, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟಫ್ನೆಲ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p><p>'ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಭಾರತದ ಎದುರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತಕ್ಕ ಎದುರಾಳಿಯಾಗದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.IND vs PAK: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಪ್ರಹಸನ.Women's World Cup | Ind VS Pak: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ಪಾಕ್.<p>ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ವಾನ್, 'ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬೆದರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, 'ಇಡೀ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಲಾಘವವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕುಕ್, 'ಕೈ ಕುಲುಕುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ನಿಯಮವು ತೋರಿಕೆಗಷ್ಟೇ. ಆಟಗಾರರು, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನದ್ದು, 'ನಕಲಿ ವೈರತ್ವ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದುವರಿದು, 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹಸ್ತಲಾಘವ ಪ್ರಸಂಗ<br></strong>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂರಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕನ ಕೈಕುಲಕಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಹಸನ ಶುರುವಾಯಿತು. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಅದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್, ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಅಂಡರ್–19 ವಿಶ್ವಪ್ ವೇಳೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.</p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ಚುಟುಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (ಫೆ.15ರಂದು) ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ, 61 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><div class="bigfact-title">ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ?</div><div class="bigfact-description">ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್–8 ಹಂತ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.</div></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>