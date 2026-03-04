ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ರಂಗು ಇಂದು

ಗಡಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:18 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಯತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಹಲಗೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಚರ್ಮದ ಹಲಗೆ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹಲಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣವರ, ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಲಗೆ ಬಣ್ಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಲಗೆ ದರ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವೀಣ ಪಾಟೀಲ, ಸ್ಥಳೀಯ
hubbaliHolidharavada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT