ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಊರಿನ ನಾರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಡಗರ

ರಮೇಶ ಎಸ್.ಓರಣಕರ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:50 IST
ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಗೌರಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಗಳು  (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)  
ಗೌರಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಗೌರಿಮಠ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
Dharawada

