ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ | ಮಾನ್ಯಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 8:28 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 8:28 IST
HubliDharwadHubli DharwadHC MahadevappaKarnataka governmenthonor killing

