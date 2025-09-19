ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿ

ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಪೊರಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಪೊರಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಡಿ–ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
