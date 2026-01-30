ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ | ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ; ನೀರು ನೀಡಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ –ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 66ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ವಾಹನ, ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. </p>.<p>ವಾರ್ಡ್ನ ಶೇ 65ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 24X7 ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಓಣಿ, ಕಂಚಗಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಕುಬಸದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. </p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಾನಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಾರ ಓಣಿ, ಬಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. </p>.<p>‘ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಓಣಿ, ಕಲಾದಗಿ ಓಣಿ ಮತ್ತು ನಾಷ್ಟಾ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ₹82 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಖೋಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭೂಗತ (ಯುಜಿ) ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 12 ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇದ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಬಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಿದ್ದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಗ್ರಹ. </p>.<p> ಎಂಜಿಎನ್ವಿವೈ ಯೋಜನೆಯ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>- ಪ್ರೀತಿ ಖೋಡೆ ಸದಸ್ಯೆ<sup> </sup>ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 66 ಪ್ರೀತಿ ಖೋಡೆ ಸದಸ್ಯೆ ವಾರ್ಡ್ 66 </strong></p>.<p>ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಜತೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರ</p><p><strong>-ಕಾಶ್ ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್</strong></p>.<p> ವಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ;66 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ;ಪ್ರೀತಿ ಖೋಡೆ ಮೊ.ಸಂ;9886189931 ಜನಸಂಖ್ಯೆ;11273 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ;376 ಬೀದಿ ದೀಪ;376 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು;4 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ;4 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ;1 ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು: ಡಾಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಳಮ್ಮನ ಅಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುರ್ಗದ ಬೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ದತ್ತ ಮಂದಿರ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಓಣಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ. ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳು; ದಿವಟೆ ಓಣಿ ಕಮರಿಪೇಟೆ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಓಣಿ ಬಮ್ಮಾಪುರ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಬ್ಯಾಣಿ ಓಣಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>