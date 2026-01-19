ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ

ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಲಗಿನಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದವರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು
2021ರಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹483 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹658 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸುರನಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ
