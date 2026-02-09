ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾನಿಗಳ ನೆರವು

ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಕದ‌ಲ್ಲಿ 20 ಆಸನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:04 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:04 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೊನಿ ಉದ್ಯಾನ 
ವಾರ್ಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ನನಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು
ಸೀಮಾ ಮೊಗಲಿಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ
ಬಿಸಿಲಿನ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕುಳಿತು ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಸನಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಕಲ್ಮೇಶ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ ನಿವಾಸಿ
