ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರೊ.ಹನೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನೀಲಗಂಗಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಬಿ.ಎಸ್.ಗದ್ದಗಿಮಠ ದತ್ತಿಯಡಿ ನೀಡುವ ಬಿ.ಎಸ್.ಗದ್ದಗಿಮಠ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು ಹಾಗೂ ಅನಸೂಯಾದೇವಿ ಗದ್ದಗಿಮಠ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ನೀಲಗಂಗಾ ಚರಂತಿಮಠ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಪುರಸ್ಕಾರವು ತಲಾ ₹ 20 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜ.9ರಂದು ನಗರದ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>