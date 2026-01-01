<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಖಾಲಿ ಗೃಹಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿವೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 207 ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 103 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. 98 ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಆರು ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ನೌಕರನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಎಚ್ಆರ್ಎ) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋಧಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷ (1985–2007) ವಾಸವಿದ್ದೆವು. ಆಗ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಆರ್ಎ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೌಕರರು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಸತಿಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ) ಪ್ರೊ.ಎ.ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಮಾದರಿಯ (‘ಎ’, ‘ಬಿ’....) ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಇವೆ. ಬೋಧಕರಿಗೆ (ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ (ಸಿಂಗಲ್ ಹೌಸ್), ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟ್ಟಡ (ಜಿ+2) ಇವೆ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೊರಗಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಎಚ್ಆರ್ಎ ಶೇ 8 ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ವಾಸ ಇದ್ಧಾರೆ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್, ಕುಲಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>