ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ‘ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ’ ಒಲವು; ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ

ಪಾಳುಬಿದ್ದ ವಸತಿಗೃಹಗಳು
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:10 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:10 IST
ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿಎಚ್ಆರ್‌ಎ ಶೇ 8 ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ ಹೊರಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ವಾಸ ಇದ್ಧಾರೆ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
– ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್‌, ಕುಲಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
