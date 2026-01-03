ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ನಗರದ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಂಡಿತ್ ಮೋಹನರಾವ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ಕರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಸಬಿತಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ಕರ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವೇದಶ್ರೀ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ– ‘ಕೌಶಿಕಿ 2025’- ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಥಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಕೌಶಿಕಿ ನಾಡಕರ್ಣಿ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಸುದೀಕ್ಷಾ ಹೊಸಮನಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ಚಂದನಾ ಹೊಸೂರ್ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗುರು ಧೀರಜ್ ಗಜ್ಭಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಗುರು ಸಮ್ಮಾನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಪುಣೆಯ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ನಟರಾಜಮ್ ಅನಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘವು ಡಿ.28ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 20ನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ‘ನೃತ್ಯ ದರ್ಪಣ್ 2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ/ಗುಂಪು) ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಾನ್ವಿಕಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರೇಣುಕಾ ಸುಚೀಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕೀರ್ತಿ ಪೂಜಾರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಯಾಚಿತ್, ಮೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂದಾನ ಸಿಂಗ್, ಶ್ವೇತಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಅಯಾಚಿತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಸೋಲೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕಥಕ್ ಸೋಲೋ - ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಯುಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾನ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಕುಮಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಧೀರಜ್ ಗಜಭಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ‘ನೃತ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ್’ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>