ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜ. 4ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಮಹಿಳಾ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಆಯ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜನವರಿ 4ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ)–ಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಮಂತ್ರಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿರಿಸು ಹಾಗೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.</p>.<p>2009ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಮಂತ್ರಕ ವೀರಣ್ಣ ಸವಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>