ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು: ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ
ಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
ಎಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:11 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೋಕುಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹುತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಲೀಕ ಸುಮಿತ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ 
Dharawada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT