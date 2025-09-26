ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ವಾಯವ್ಯ’ಕ್ಕೆ 200 ಇವಿ ಬಸ್‌

ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪೊ ನಿರ್ಮಾಣ; ಡಿಪಿಆರ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ 
ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
NWKRTC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT