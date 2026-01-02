<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ‘ರೈಲ್ಒನ್’ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಪಾವತಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶವು ಜನವರಿ 14ರಿಂದ ಜುಲೈ 14ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮಾಹಿತಿ, ಪಿಎನ್ಆರ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ರೈಲ್ ಮದದ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಎಂ-ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಬಯೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಗಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆರ್–ವಾಲೆಟ್ ಪಾವತಿ, ರೈಲ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಯುಟಿಎಸ್ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>