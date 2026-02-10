ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಐವರು ಲೇಖಕಿಯರ ಕೃತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:11 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜುಬೆಟ್ಟು
ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜುಬೆಟ್ಟು
ರೇಣುಕಾ ಕೋಡಗುಂಟಿ
ರೇಣುಕಾ ಕೋಡಗುಂಟಿ
ಗೀತಾ ಸೀತಾರಾಮ
ಗೀತಾ ಸೀತಾರಾಮ
ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರಾ
ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರಾ
KarnatakaAWARDS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT