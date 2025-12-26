ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ

ಇನಾಂ ವೀರಾಪುರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಭೇಟಿ; ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಎಲ್. ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು
Dharawada

