ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೇಳೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಮೋದಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಮನವಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದೆಹಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ
ದೆಹಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಡಗರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಡಗರ
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಚುಮುಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಡಗರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿ ಬಾಳುವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿ ಬಾಳುವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್’
‘ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿ ಬಾಳುವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್’
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೀದರ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದರ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ
ಬೀದರ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ
Narendra ModiChristiansbishopchristmas

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT