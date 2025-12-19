ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಒಮ್ನಿ,ರಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು; ಪೊಲೀಸರ ಜಾಣ ಕುರುಡು

ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾವೊಂದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗುಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿರುವುದು ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದ ಕಂಬಿ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಳಿತಿರುವುದುಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ:  ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ₹ 5 ಸಾವಿರ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ತಲಾ ₹ 200 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಶ್ರೀಧರ್‌ ಮಲ್ಲೊಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ
ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲಕರು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪೊಲೀಸರು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು
ಉದಯ ದೇಸಾಯಿ, ವಕೀಲ
