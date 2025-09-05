ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸೆ.22ರಿಂದ ಅ.7ರವರೆಗೆ ಗಣತಿ: ಮನೆಗಳ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್‌ ಶುರು

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಲ್ಲಮ್ಮನವರ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗಣತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು
ಭಾನುಮತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಧಾರವಾಡ
CensusDarwad

