ಧಾರವಾಡ | ಭಾರಿ ಮಳೆ: ವಿವಿಧೆಡೆ 20 ಮನೆ ಹಾನಿ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ, ಬುಧವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ 20 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 16, ಕುಂದಗೋಳ 3 ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ 1 ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬುಧವಾರ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತಳ್ಳು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಡಿಪಟಲಾಗಿದೆ. ಅಳ್ನಾವರ 2.5, ಕಲಘಟಗಿ 2.2. ಧಾರವಾಡ 1.2, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ 1 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ, ಕಲಘಟಗಿ, ಅಳ್ನಾವರ, ಕಲಘಟಗಿ, ನವಲಗುಂದ, ಕುಂದಗೋಳ ಹಾಗೂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>