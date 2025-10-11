ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಮಳೆಯಾದರೆ ರಾಡಿ, ಬಿಸಿಲಾದರೆ ದೂಳು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗದ ಜನರ ಗೋಳು
ನಾಗರಾಜ ಚಿನಗುಂಡಿ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:50 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:50 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಶ್ರೀಧರ್‌ ‍ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
Dharwad

