ನವಲಗುಂದ | ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರಾಥೋಡ

<p><strong>ನವಲಗುಂದ</strong>: 'ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರಾಥೋಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಕೆ.ಜಂಗಳೆಪ್ಪಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p> ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಲತಾ ಎಸ್.ಎಸ್., ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಓದಿದರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರಿಗೆ 'ಸುರಕ್ಷಾ ಶ್ರೀ', ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಶಕುಂತಲಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜು, ಈರಣ್ಣ ನಾಗರಾಳ, ಶಶಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ವೀರಣ್ಣ ಬೋಳಿಶೆಟ್ಟರ ಅವರಿಗೆ 'ಶಿಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್.ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವೇನು ಆರ್., ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಫಿರೋಜಾಖಾನಂ, ಸಂಜೀವ್ ಗಲಗಲಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ನರಸಿಂಹಲು, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಭಜಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>