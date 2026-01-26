ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಧಾರವಾಡ | ಸದೃಢ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ: ಭುವನೇಶ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:48 IST
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಮತ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ
ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
Voters DayAwareness Campaigndharavada

