ಕಲಘಟಗಿ: ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ನೀರಿನ ಗಂಟೆ’

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ.26ರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಗಂಟೆ (ವಾಟರ್ ಬೆಲ್) ಬಾರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಳಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ) 147 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ 2 ಮತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾರುತಿ ಎಚ್.ಭಜಂತ್ರಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಕಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಚೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ, ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಹುಡೇದಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>