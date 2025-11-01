ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

Karnataka Rajyotsava: ಅಧಿಕೃತ ನಾಡದೇವಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ

ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್‌
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟದ ನಕ್ಷೆಯಂತಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಕಲಾಕೃತಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾಡದೇವತೆಯಾಗಿ ಇದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
- ರವೀಂದ್ರನಾಥ ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ, ಸಾಹಿತಿ
gadagaKarnataka Rajyotsava

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT