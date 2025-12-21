ಗದಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಡಿ.25ರಿಂದ: ಕಿರಣ್‌ ಆಸಂಗಿ

<p><strong>ಗದಗ:</strong> ‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಡಿ.25ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ ಗದಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟೂರ್ನಿ ಸಂಯೋಜಕ ಕಿರಣ್ ಆಸಂಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವೈಟ್ ಲೆದರ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಟಿ 20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗದಗ ಕ್ರಷರ್ಸ್, ಗದಗ ಟೈಟನ್ಸ್, ಗದಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗದಗ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ’ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 17 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಲೀಗ್ ಕಂ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮೂರು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗದಗ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ತಂಡವು 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಭೂಮಿಕಾ ಸವದಿ ಹಾಗೂ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಮನುಶ್ರೀ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಜತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀರ್ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ಕಾರ್ತಿಕ ಬಾಗಲಕೋಟ, ಅಸ್ಲಂ ಮುಧೋಳ, ವಿನಯ ಬಾರಕೇರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>