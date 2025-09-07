ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಗದಗ | ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸೊರಗಿದ ಉದ್ಯಾನ

ಮುರಿದ ಆಟದ ಉಪಕರಣಗಳು; ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಪೆಯಂತಾದ ಉದ್ಯಾನ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಮಂಜುನಾಥ ಗುಳೇದ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬಿದ್ದಿರುವದು ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮುರಿದಿರುವುದು
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಾನವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬಿದ್ದಿರುವದು ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮುರಿದಿರುವುದು
Gadag

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT