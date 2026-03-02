ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ; ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂ.ಕುಂಬಾರ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:05 IST
ಇದು ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರನ ರುದ್ರಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮದಹನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ಆತನ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಂಕ್ರಿ ಕಳಕಪ್ಪ ಹುಡೆದ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
Holi

