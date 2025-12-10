ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ | ಕಡಲೆಗೆ ಕೀಟಬಾಧೆ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ ಭೀತಿ

ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಂ.ಕುಂಬಾರ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ರೈತರು ಕೀಟಬಾಧೆ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
–ಸಿ.ಕೆ.ಕಮ್ಮಾರ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ
Gadag

