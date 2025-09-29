ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಮುಳಗುಂದ | ಗೆಜ್ಜೆಶೇಂಗಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೈತರ ಪರದಾಟ

ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೆಸರುಮಯ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುಳಗುಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಶೇಂಗಾ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ರೈತ ಗುಂಜಳ ತೋರಿಸಿದರು

ಮುಳಗುಂದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಶೇಂಗಾ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ರೈತ ಗುಂಜಳ ತೋರಿಸಿದರು

gadagaFarmerCropDamage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT