ಗದಗ | ಪತಿಯನ್ನು ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆರೋಪ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ

<p><strong>ಗದಗ</strong>: ಆಸ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟಗೇರಿಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ಕಲಬುರಗಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗಜಾನನಸಾ ಬಸವಾ (54) ಅವರನ್ನು ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ತಗಡಿನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಜೇಶ್ ಬಟಕುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಜಾನಾನಸಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಶೋಭಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶೋಭಾ, 'ಪತಿ ಗಜಾನನ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಠಡಿಯ ಬೀಗ ತೆಗೆಸಿ, ಗಜಾನನಸಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>