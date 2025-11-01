ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ: ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯನ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ

ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಿಲುವು
ಡಾ. ಅಶೋಕ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ
GadagKannada Rajyothsava

