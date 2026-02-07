ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗದಗ: ಉತ್ಖನನವೆಂದರೆ ನಿಧಿ ಶೋಧವಲ್ಲ; ಪರಂಪರೆ ಹುಡುಕಾಟ

ಐದು ದೇಗುಲ, ಬಾವಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:35 IST
ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇ 10 ದೇಗುಲ 10 ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
gadaga

