ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ: ನಾಗರ ಕಲ್ಲು, ಮೂಳೆ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಗದಗ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿರುವ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಾಗರ ಕಲ್ಲು, ಮೂಳೆಯ ತುಂಡುಗಳು, ಮಡಿಕೆಯ ಚೂರುಗಳು, ಕೆಂಪು ಮಣಿ ಮತ್ತು ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಿಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>'ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಮೂಳೆಗಳು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಡಿ ಆಳ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದರೆ ನೈಜ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ವೈಭವದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಆರು ದಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರು ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>