ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಮನದ ಕೊಳೆ ತೊಳೆದ ಮಾಚಿದೇವ: ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ:</strong> ‘12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು ಕೇವಲ ಮಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನಷ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳೆಯನ್ನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಳೆದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಮಡಿವಾಳರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾಚಿದೇವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುವಾಯಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ತತ್ವವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹತ್ತಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮಣ್ಣ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ, ಮಾತಾರ್ಂಡಪ್ಪ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ, ಪರಸಪ್ಪ ಹುಣಸಿಮರದ, ಖಾಸೀಂಸಾಬ್ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ಈರಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳರ ಇದ್ದರು.</p>