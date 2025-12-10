ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜಾನಪದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವಾಳ: ಎಸ್. ಬಾಲಾಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:52 IST
ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾನಪದದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ
–ಎಸ್. ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಜೀವನಶೈಲಿ ನೀತಿ ನೈತಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇತುವೆಯೇ ಜಾನಪದ.
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
