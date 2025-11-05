ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರೋಣ | ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ: ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ತಾಣವಾದ ಮಲ್ಲಾಪುರ

ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ದುಸ್ತರವಾದ ಸಂಚಾರ; ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಚರಂಡಿಗಳು: ಆಕ್ರೋಶ
ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
ಗ್ರಾಮದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಗತಿಸಿದರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಿರಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ದಾನಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಿಡಿಒ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂದಕೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
gadaga

