ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ರಾಶಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಸಲು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರು

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ:</strong> ಸದ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದರೂ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತಲೆ ತುಂಬಾ ಹೂವು ಮುಡಿದಂತೆ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಹೂವಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಹೂ ಬಿಡಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಚಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ತುಂಬ ಹೂ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದು ಸಮೃದ್ಧ ಫಲ ಬರುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನದ ಸಮತೋಲನವೇ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಹೂವಿನ ಸಮೃದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾವಿನ ಹೂವು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರಾಗ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 70-80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲೆಹೊಸೂರು, ರಾಮಗೇರಿ, ಸೂರಣಗಿ, ಶಿಗ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡೂರು, ಗೋವನಾಳ, ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ಇದೆ.</p>.<p>'ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಮರದಿಂದ 240 ಕಾಯಿ, ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮರದಿಂದ 300-500 ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬೆಳೆಗಾರರು ಸೂಕ್ತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾವಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ನೆಗಳೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ವರ್ಷ ಮರದ ತುಂಬ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ ಮಹೇಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>