ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’: ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು
-ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಸಂಸದ
