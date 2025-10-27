ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹದಗೆಟ್ಟ ಮುಳಗುಂದ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ: ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:54 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:54 IST
ಮುಳಗುಂದ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ತಗ್ಗುಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನವೊಂದು ಉರುಳಿರುವುದು
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಉಮೇಶ ನಾಯಕ ಎಇಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗದಗ
Gadagroad

