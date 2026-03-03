ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮುಳಗುಂದ | ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಡಿಪಿಇಪಿ ಶಾಲೆ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಜಂತ್ರಿ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:58 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:58 IST
ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಬೆಳೆದಿರುವುದು 
ಡಿಪಿಇಪಿ ಶಾಲೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಶೌಚಾಲಯದ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ
ನೀಲವ್ವ ಮಾ.ಮಾದಣ್ಣವರ, ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿಪಿಇಪಿ ಶಾಲೆ ಸೊರಟೂರ
