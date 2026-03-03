ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಪ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ನಿಷಿದ್ಧ

ಯುಗಾದಿ, ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಡುವ ಪರಿಪಾಠ ರೂಢಿ
ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:03 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:03 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಲಂಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕನಕನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
ಅಲಂಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕನಕನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕನಕನರಸಿಂಹನ ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮದಹನ ಹಾಗೂ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿ.ಎಲ್.ನಾಡಗೌಡರ ರಂಗರಾವ್ ವಂಶಸ್ಥ ಮುಂಡರಗಿ
GadagHoli

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT