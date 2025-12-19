ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಡರಗಿ | ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯದ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಯುವ ರೈತ

ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಯೋಜನೆ: ಕೈಹಿಡಿದ ಕೃಷಿ
ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವ ರೈತ ಮಂಜಣ್ಣ ಹುಯಿಲಗೋಳ
ರೈತರು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವೈವಿಧ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕೃಷಿ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು
ಮಂಜಣ್ಣ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಮುಂಡರಗಿ ರೈತ
