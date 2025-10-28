ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೊಠಡಿ
