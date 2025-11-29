ನರೇಗಲ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p><strong>ನರೇಗಲ್:</strong> ಆಧುನಿತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವುದು, ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಎಸ್. ಬುರಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಕೋಚಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ʼಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯʼ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಗರದ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಅನಿಮೇಶನ್ ಪಾಠಗಳು, 3D ಮಾದರಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯುವ ಕಾಲ ಹೋದದ್ದು. ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ ಕಾಂಬೋಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನರೇಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1ರ ಕೋಚಲಾಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಯಟನ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆ.ಪಿ.ಸಾಲಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಚಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಲ್ಯಾಬ್, ಕೇವಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿ ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವಲ್ಲ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ. ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಗದಗದ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಎಂ.ಮುಂದಿನಮನಿ, ಜಿ.ಡಿ.ದಾಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಎಚ್, ಸೆಲ್ಕೋ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಎಸ್.ಆರ್ ಮೂಲಿಮನಿ, ಜಿ.ಪಿ.ಟಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಹೂಗಾರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಸ್. ಬಿ. ಕೊಟ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಶೇಖರಪ್ಪ ಮಾರನಬಸರಿ, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಆರ್, ಆನಂದ್ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಜಗದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ , ರಾಚಯ್ಯ ಮಾಲಗಿತ್ತಿಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>