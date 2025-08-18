ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಶಿರಹಟ್ಟಿ: ವರವಿ‌ ಮೌನೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಸರ್ವಧರ್ಮಿಯರ ಗುರು ಮೌನೇಶ್ವರ; ಉದ್ಭವ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ
ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಮ್ಮಿಗಿ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:47 IST
ಅಂಬಲಿತೀರ್ಥ
ಅಂಬಲಿತೀರ್ಥ
